«Шоу Вована и Лексуса» выйдет на Первом канале

«Премьера "Шоу Вована и Лексуса" 11 октября в полночь на Первом канале», — отмечается в сообщении.

На телеканале шоу выйдет в новом формате, выпуски будут основаны не на отдельном звонке Вована и Лексуса, а на проиллюстрированной пранками широкой теме. Соведущей пранкеров станет журналист Евгения Черницкая.

Премьерный выпуск «Шоу Вована и Лексуса» будет посвящен расширению НАТО. В программе примут участие зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, блогер и писатель Дмитрий «Гоблин» Пучков, политолог Малек Дудаков, а также немецкий журналист Томас Репер.

