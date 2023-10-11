«Шоу Вована и Лексуса» выйдет на Первом канале
Первый канал покажет проект пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова «Шоу Вована и Лексуса». Об этом сообщила пресс-служба вещателя.
«Премьера "Шоу Вована и Лексуса" 11 октября в полночь на Первом канале», — отмечается в сообщении.
На телеканале шоу выйдет в новом формате, выпуски будут основаны не на отдельном звонке Вована и Лексуса, а на проиллюстрированной пранками широкой теме. Соведущей пранкеров станет журналист Евгения Черницкая.
Премьерный выпуск «Шоу Вована и Лексуса» будет посвящен расширению НАТО. В программе примут участие зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, блогер и писатель Дмитрий «Гоблин» Пучков, политолог Малек Дудаков, а также немецкий журналист Томас Репер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru