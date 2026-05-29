МИД Финляндии не смог ответить на вопрос посла РФ об ударах ВСУ

В Министерстве иностранных дел Финляндии не смогли ответить, считают ли удары Киева по российским гражданским объектам, включая учебные заведения, нарушением международного гуманитарного права, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.

Шойгу: Удар по Киеву может произойти в любой момент

«Представители МИД Финляндии дать какой-либо вразумительный ответ не смогли», — указали в дипмиссии.

Посол РФ Павел Кузнецов провел беседу в финском внешнеполитическом ведомстве, где акцентировал внимание на призыве Москвы эвакуировать дипломатический персонал из Киева, однако финская сторона отказалась, сославшись на дальнейшую поддержку Украины.

Ранее МИД Финляндии заявил, что не позволит РФ определять присутствие дипломатов в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
