МИД Эстонии обвинил российских лётчиков в нарушении воздушной границы

МИД Эстонии вручил послу России ноту из-за нарушения российским военным самолётом воздушной границы, сообщает пресс-служба Главного штаба сил обороны республики.

Эстония укрепила проволокой часть границы с РФ

Эстонские военные заявили, что инцидент произошел в районе острова Вайндлоо. По их данным истребитель Су-27 ВКС России «находился в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты с выключенным транспондером».

«В момент нарушения государственной границы Эстонии российский самолёт не имел двусторонней радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой», — отмечается в заявлении Главного штаба.

Эстонские военные добавили, что в 2021 году было зафиксировано пять подобных инцидентов.

Ранее специалист по военным отношениям из США Тед Гален заявил, что бесполезными для НАТО являются Черногория, Северная Македония, Словения, Албания, Латвия, Литва и Эстония, сообщают «Невские новости».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Виталий Аньков
ТЕГИ:ВКС РФРоссияГраницаЭстонияСу-27
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры