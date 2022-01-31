МИД Эстонии обвинил российских лётчиков в нарушении воздушной границы

Эстонские военные заявили, что инцидент произошел в районе острова Вайндлоо. По их данным истребитель Су-27 ВКС России «находился в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты с выключенным транспондером».

«В момент нарушения государственной границы Эстонии российский самолёт не имел двусторонней радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой», — отмечается в заявлении Главного штаба.

Эстонские военные добавили, что в 2021 году было зафиксировано пять подобных инцидентов.

Ранее специалист по военным отношениям из США Тед Гален заявил, что бесполезными для НАТО являются Черногория, Северная Македония, Словения, Албания, Латвия, Литва и Эстония, сообщают «Невские новости».