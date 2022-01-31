МИД Эстонии обвинил российских лётчиков в нарушении воздушной границы
МИД Эстонии вручил послу России ноту из-за нарушения российским военным самолётом воздушной границы, сообщает пресс-служба Главного штаба сил обороны республики.
Эстонские военные заявили, что инцидент произошел в районе острова Вайндлоо. По их данным истребитель Су-27 ВКС России «находился в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты с выключенным транспондером».
«В момент нарушения государственной границы Эстонии российский самолёт не имел двусторонней радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой», — отмечается в заявлении Главного штаба.
Эстонские военные добавили, что в 2021 году было зафиксировано пять подобных инцидентов.
Ранее специалист по военным отношениям из США Тед Гален заявил, что бесполезными для НАТО являются Черногория, Северная Македония, Словения, Албания, Латвия, Литва и Эстония, сообщают «Невские новости».
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