МИД Азербайджана: Нападение на посольство в Иране было заранее спланировано

Нападение на азербайджанское посольство в Иране было заранее спланировано, сообщил начальник пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде журналистам.

Он отметил, что иранская полиция не предприняла оперативных мер по предотвращению преступления, а сотрудник иранской полиции, который стоял у входа, просто покинул территорию здания.

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Инцидент произошел в пятницу 27 января. Злоумышленник с автоматом атаковал пост охраны диппредставительства. В результате был убит начальник службы безопасности. Также были ранены двое охранников посольства при предотвращении нападения.

По информации азербайджанского МИД, дипмиссия страны в Тегеране приостановила свою деятельность после инцидента.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеИранАзербайджан
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