МИД Азербайджана: Нападение на посольство в Иране было заранее спланировано
Нападение на азербайджанское посольство в Иране было заранее спланировано, сообщил начальник пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде журналистам.
Он отметил, что иранская полиция не предприняла оперативных мер по предотвращению преступления, а сотрудник иранской полиции, который стоял у входа, просто покинул территорию здания.
Инцидент произошел в пятницу 27 января. Злоумышленник с автоматом атаковал пост охраны диппредставительства. В результате был убит начальник службы безопасности. Также были ранены двое охранников посольства при предотвращении нападения.
По информации азербайджанского МИД, дипмиссия страны в Тегеране приостановила свою деятельность после инцидента.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 084 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+5 010 / сут.
- МИД Азербайджана: Нападение на посольство в Иране было заранее спланировано
- Российские военные уничтожили две станции РЛС под Харьковом
- Офицер разведки США: План Вашингтона по ослаблению власти Путина провалился
- Китайские эксперты объяснили выгоду США от кризиса на Украине
- Минобороны: добровольцы штурмовых отрядов освободили Николаевку в ДНР
- Гонконг отменил обязательную вакцинацию для туристов
- Минобороны Британии сообщило, что украинские военные прибыли осваивать самоходки AS-90
- Число жертв землетрясения в Турции возросло до 1 014
- СМИ: Разведка России извлечет выгоду из особенностей западных танков
- Минздрав РФ заявил о готовности направить специалистов в Турцию и Сирию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru