МИД Азербайджана: Нападение на посольство в Иране было заранее спланировано

Инцидент произошел в пятницу 27 января. Злоумышленник с автоматом атаковал пост охраны диппредставительства. В результате был убит начальник службы безопасности. Также были ранены двое охранников посольства при предотвращении нападения.

По информации азербайджанского МИД, дипмиссия страны в Тегеране приостановила свою деятельность после инцидента.

