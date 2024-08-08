СМИ: Израиль использует сервисы Amazon, Google и Microsoft в военных целях
Израильская армия использует в военных целях сервисы облачных вычислений компаний Amazon, Google и Microsoft. Об этом сообщает Al Mayadeen.
По данным телеканала, израильские вооруженные силы применяют Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure для хранения сведений, полученных с разведывательных беспилотников. Также сервисы используют для целеуказания при нанесении ракетных ударов.
Кроме того, Al Mayadeen отмечает, что армия Израиля якобы применяет в обработке данных искусственный интеллект.
Между тем израильская Служба общей безопасности подготовила в районе Иерусалима подземный бункер, предназначенный для управления государством при возможной атаке со стороны Ирана и Ливана, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Курской области опубликовали первый комментарий Поддубного после ранения
- СМИ: Певец Стинг продал винодельню в Италии компании жены Зеленского
- Над Курской и Орловской областями перехватили два украинских БПЛА
- Врач заявил, что военкор Поддубный находится в тяжелом состоянии
- СМИ: Израиль использует сервисы Amazon, Google и Microsoft в военных целях
- Над Белгородской и Курской областями сбили 16 беспилотников ВСУ
- Теннисист Надаль снялся с US Open-2024
- В Курской области сбили шесть украинских дронов и пять ракет
- Медведев: Теперь СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер
- Соцфонд: Пенсии работающим пенсионерам будут индексировать в два этапа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru