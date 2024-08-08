СМИ: Израиль использует сервисы Amazon, Google и Microsoft в военных целях

Израильская армия использует в военных целях сервисы облачных вычислений компаний Amazon, Google и Microsoft. Об этом сообщает Al Mayadeen.

По данным телеканала, израильские вооруженные силы применяют Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure для хранения сведений, полученных с разведывательных беспилотников. Также сервисы используют для целеуказания при нанесении ракетных ударов.

Кроме того, Al Mayadeen отмечает, что армия Израиля якобы применяет в обработке данных искусственный интеллект.

Между тем израильская Служба общей безопасности подготовила в районе Иерусалима подземный бункер, предназначенный для управления государством при возможной атаке со стороны Ирана и Ливана, пишет Ura.ru.

