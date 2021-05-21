Ирландия подозревает российских хакеров в атаке на службу здравоохранения

Национальный центр кибербезопасности Ирландии сообщил, что атака на исполнительную службу по вопросам здравоохранения страны совершена группировкой, которая, как предполагается, базируется в России, передает телеканал RTE.

СМИ: Хакеры из DarkSide похитили данные у Toshiba

Ранее сообщалось, что IТ-системы службы здравоохранения были выключены после атаки злоумышленников. Хакеры требуют выкуп в 20 млн долларов за более чем 700 гигабайт личных данных. Власти Ирландии им отказали, сообщает РИА Новости.

Тем временем, группа хакеров из Восточной Европы DarkSide, которая, по предварительным данным администрации США, виновата во взломе систем трубопроводной компании Colonial Pipeline, получила около 90 млн долларов за всё время своей деятельности.

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ТЕГИ:ИрландияРусские Хакеры
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