Международный аэропорт Кабула возобновил работу

«Исламский эмират Афганистан», как называет себя захватившее власть в стране запрещённое в РФ радикальное движение «Талибан», в своём Twitter объявил о возобновлении работы международного аэропорта Кабула.

В сообщении говорится, что аэропорт афганской столицы будет принимать и отправлять как внутренние, так и международные коммерческие рейсы.

Ранее спецпосланник МИД Катара Мутлак аль-Кахтани в эфире телеканала «Аль-Джазира» заявил, что катарские специалисты починили все оборудование в аэропорту Кабула.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/DeptofDefense
ТЕГИ:АэропортТалибанАфганистанКабул
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры