Международный аэропорт Кабула возобновил работу

«Исламский эмират Афганистан», как называет себя захватившее власть в стране запрещённое в РФ радикальное движение «Талибан», в своём Twitter объявил о возобновлении работы международного аэропорта Кабула.

В сообщении говорится, что аэропорт афганской столицы будет принимать и отправлять как внутренние, так и международные коммерческие рейсы.

Ранее спецпосланник МИД Катара Мутлак аль-Кахтани в эфире телеканала «Аль-Джазира» заявил, что катарские специалисты починили все оборудование в аэропорту Кабула.

