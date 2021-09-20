Международный аэропорт Кабула возобновил работу
«Исламский эмират Афганистан», как называет себя захватившее власть в стране запрещённое в РФ радикальное движение «Талибан», в своём Twitter объявил о возобновлении работы международного аэропорта Кабула.
В сообщении говорится, что аэропорт афганской столицы будет принимать и отправлять как внутренние, так и международные коммерческие рейсы.
Ранее спецпосланник МИД Катара Мутлак аль-Кахтани в эфире телеканала «Аль-Джазира» заявил, что катарские специалисты починили все оборудование в аэропорту Кабула.
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