Между Китаем и США развязалась третья война

Заместитель директора ИМЭМО РАН Александр Ломанов заявил, что между Китаем и США началась третья война, сообщает «Лента.ру».

«Остро разгорается технологическая, инновационная война, война за недопуск Китая к вершинам современной науки и техники», - сказал Ломанов.

Также начинается идеологическая война. Предыдущая война, которая была развязана во времена президентства Дональда Трампа, была связана с торговлей.

Ранее издание Global Times сообщало, что вмешательство США в конфликт на Украине и стремление извлечь из него максимальную выгоду продемонстрировали необходимость разгрома американской гегемонии.



