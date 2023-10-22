Между армией Ирака и курдскими формированиями начались бои

На севере Ирака вспыхнули бои между армией страны и курдскими формированиями «Пешмерга», передает телеканал Rudaw.

Базу США в иракском Эрбиле атаковали беспилотники

Столкновения начались в городе Махмур. Вооруженный конфликт вызван спором о принадлежности трех военных постов.

По данным телеканала, убит как минимум один курдский боец. Информации о раненых нет.

Госдепартамент США 22 октября объявил об эвакуации части своих дипломатов из Ирака. Решение коснется сотрудников посольства в Багдаде и генерального консульства в Эрбиле, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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