Между армией Ирака и курдскими формированиями начались бои
22 октября 202319:58
На севере Ирака вспыхнули бои между армией страны и курдскими формированиями «Пешмерга», передает телеканал Rudaw.
Столкновения начались в городе Махмур. Вооруженный конфликт вызван спором о принадлежности трех военных постов.
По данным телеканала, убит как минимум один курдский боец. Информации о раненых нет.
Госдепартамент США 22 октября объявил об эвакуации части своих дипломатов из Ирака. Решение коснется сотрудников посольства в Багдаде и генерального консульства в Эрбиле, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Развожаев опроверг сообщения о взрыве в Севастополе
- В Краснодаре из горящего многоквартирного дома эвакуировали 76 человек
- На МКАД грузовик врезался в стоящий автомобиль
- Министр обороны Израиля отвел на операцию в секторе Газа 3 месяца
- Египет заявил о раненых пограничниках из-за снаряда израильского танка
- Между армией Ирака и курдскими формированиями начались бои
- ТАСС: бойца ММА Якубова задержали за оправдание терроризма
- Госдеп объявил об эвакуации части дипперсонала из Ирака
- СМИ: в Сеть слили личный номер телефона премьера Британии Сунака
- «Зенит» в домашнем матче обыграл самарские «Крылья Советов»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru