Мессенджер WhatsApp дал сбой

Вторая волна коронавируса может обойтись Великобритании в 120 тысяч жизней Президент Франции предостерег о возможности возвращения пандемии коронавируса Минздрав РФ: возможность повторной вспышки коронавируса напрямую зависит от соблюдения гражданами мер безопасности Гарантировать, что второй волны коронавируса не будет, нельзя - Дмитрий Медведев