Мессенджер WhatsApp дал сбой
В мессенджере WhatsApp произошел технический сбой. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, неполадки наблюдаются у пользователей приложения в разных странах. О неполадках сообщают пользователи США, Великобритании, Германии, Нидерландах, Португалии, Бразилии и Колумбии, Мексики.
В частности, более 70% пользователей отмечают проблемы с соединением, 21% - проблемы с отправкой сообщений. Также около 3% не могут войти в аккаунт.
Агентство опирается на сайт Downdetector, который отслеживает работу популярных сервисов.
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