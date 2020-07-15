Мессенджер WhatsApp дал сбой

В мессенджере WhatsApp произошел технический сбой. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, неполадки наблюдаются у пользователей приложения в разных странах. О неполадках сообщают пользователи США, Великобритании, Германии, Нидерландах, Португалии, Бразилии и Колумбии, Мексики.

В частности, более 70% пользователей отмечают проблемы с соединением, 21% - проблемы с отправкой сообщений. Также около 3% не могут войти в аккаунт.

Агентство опирается на сайт Downdetector, который отслеживает работу популярных сервисов.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МессенджерыСбой
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