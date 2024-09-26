Мэру Нью-Йорка предъявили уголовные обвинения по пяти пунктам

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявили уголовные обвинения по пяти пунктам, в том числе, в сговоре с целью получения средств на ведение политических кампаний от иностранных граждан, электронном мошенничестве, получении взяток и незаконном финансировании иностранными лицами, сообщает РИА Новости.

Кинопродюсеру Харви Вайнштейну предъявят новые обвинения в домогательствах

Перед тем как предъявить обвинения, ФБР провело обыск в его доме. По сообщению NBC, подозрения в отношении Адамса возникли после того, как он помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генконсульства на Манхэттене.

Ранее рэперу P. Diddy предъявили обвинения в торговле людьми, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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