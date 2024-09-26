Мэру Нью-Йорка предъявили уголовные обвинения по пяти пунктам
Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявили уголовные обвинения по пяти пунктам, в том числе, в сговоре с целью получения средств на ведение политических кампаний от иностранных граждан, электронном мошенничестве, получении взяток и незаконном финансировании иностранными лицами, сообщает РИА Новости.
Перед тем как предъявить обвинения, ФБР провело обыск в его доме. По сообщению NBC, подозрения в отношении Адамса возникли после того, как он помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генконсульства на Манхэттене.
Ранее рэперу P. Diddy предъявили обвинения в торговле людьми, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru