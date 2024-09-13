Кинопродюсеру Харви Вайнштейну предъявят новые обвинения в домогательствах
13 сентября 202410:44
В США в отношении, осужденного на 23 года лишения свободы кинопродюсера Харви Вайнштейна, выдвинуты новы обвинения в домогательствах, сообщает The New York Times.
Судебные слушания по ним пройдут 18 сентября. Вайнштейн вряд ли сможет присутствовать на них из-за состояния здоровья, отмечает газета. Продюсер сейчас находится в больнице после операции на сердце.
Ранее стало известно, что Вайнштейна госпитализировали после возвращения в Нью-Йорк, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru