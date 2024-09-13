Кинопродюсеру Харви Вайнштейну предъявят новые обвинения в домогательствах

Судебные слушания по ним пройдут 18 сентября. Вайнштейн вряд ли сможет присутствовать на них из-за состояния здоровья, отмечает газета. Продюсер сейчас находится в больнице после операции на сердце.

Ранее стало известно, что Вайнштейна госпитализировали после возвращения в Нью-Йорк, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

