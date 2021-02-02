Меркель высказалась против предоставления привилегий привитым от коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прививки от коронавируса, возможно, придётся делать многие годы, как и в случае с гриппом, «когда каждый раз появляется новая мутация», сообщает ТАСС.
Меркель отметила, что жители, которые сделали прививки от COVID-19, не получат никаких привилегий. По её словам эту тему даже не стоит обсуждать, так как пока не прояснен вопрос, могут ли привитые граждане быть переносчиками вируса.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что вводить в РФ ковидные паспорта для вакцинированных от коронавируса, вредно, сообщает RT. Она добавила, что подобные документы «вызывают раздражение граждан».
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