Меркель высказалась против предоставления привилегий привитым от коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прививки от коронавируса, возможно, придётся делать многие годы, как и в случае с гриппом, «когда каждый раз появляется новая мутация», сообщает ТАСС.

Меркель отметила, что жители, которые сделали прививки от COVID-19, не получат никаких привилегий. По её словам эту тему даже не стоит обсуждать, так как пока не прояснен вопрос, могут ли привитые граждане быть переносчиками вируса.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что вводить в РФ ковидные паспорта для вакцинированных от коронавируса, вредно, сообщает RT. Она добавила, что подобные документы «вызывают раздражение граждан».

