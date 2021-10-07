Меркель связала стоимость газа в Европе с недостаточным заказом топлива в России

Меркель, по ее информации, заявила, что Россия полностью исполняет обязательства по договорам о поставках газа в Европу, а в заинтересованности со стороны европейцев есть сомнения. «…Достаточно ли заказов [на российский], или высокая цена на данный момент, возможно, является также причиной заказывать не так много?», — сказала канцлер.

Напомним, заместитель председателя правительства Александр Новак предложил нарастить реализацию газа на электронной торговой площадке «Газпрома» в качестве одного из способов стабилизации цен на голубое топливо в Европе.

