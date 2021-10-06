Путин заявил о невыгоде для РФ ажиотажа на рынке газа
России невыгоден нынешний ажиотаж на рынке газа. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития энергетики в режиме видеоконференции. Он акцентировал внимание на большой объём спекуляций вокруг голубого топлива.
Глава государства поддержал идею увеличить предложение газа на рынке, чтобы сбить спекулятивный ажиотаж на энергоносители в Европе. При этом Путин полагает, что это надо осуществить не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу. Такое предложение на совещании сделало ранее вице-премьер Александр Новак.
По словам заместителя председателя правительства, нынешние столь высокие цены на газ в целом отрицательно сказываются на рынке. На этом фоне приходится закрываться многим производствам, стимулируется ускоренный переход на возобновляемые «зелёные» источники энергии.
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