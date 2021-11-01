Меркель сообщила о роли газа при энергетическом переходе

Газ будет играть главную роль при энергетическом переходе, заявила исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель, сообщают «Известия».

Лидеры G20 договорились высадить 1 трлн деревьев

Такое заявление прозвучало по итогам саммита G20 в Риме. Политик одобрила договоренности «Группы двадцати» об отказе от финансирования строительства новых угольных электростанций.

«Китай сделал существенный шаг, к которому присоединились другие страны. Переход на другие источники энергии теперь будет осуществляться существенно быстрее», — отметила Меркель. Она отметила ключевую роль природного газа в этом переходном процессе.

Напомним, лидеры стран G20 поставили цель высадить на Земле один триллион деревьев. Как ожидается, работа вершится до 2030 года. Такое количество деревьев необходимо, чтобы предотвратить вырождение почвы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГазАнгела Меркель
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