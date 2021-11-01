Лидеры G20 договорились высадить 1 трлн деревьев

Лидеры стран G20 поставили цель высадить на Земле один триллион деревьев, сообщает телеканал «360».

G20 призвала сократить выбросы парниковых газов

Эту задачу главы государств прописали в декларации по итогам саммита в Риме. Как ожидается, работа завершится до 2030 года. Такое количество деревьев необходимо, чтобы предотвратить вырождение почвы. Также политики хотят с помощью новых деревьев обеспечить более эффективное поглощение углекислого газа.

Больше всего саженцев появится на территориях с наиболее деградировавшими экосистемами. Лидеры стран G20 призвали присоединиться к работе и те государства, которые не входят в состав «Группы двадцати».

Во время своего выступления на саммите президент России Владимир Путин предложил странам-участницам поддержать проекты по сохранению лесов в России и Латинской Америке.

Также страны «Большой двадцатки» взяли на себя обязательства значительно сократить коллективные выбросы парниковых газов. Процессы будут происходить с учетом национальных условий.

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ФОТО: деревья москва фото: panoramio.com
ТЕГИ:Саммит G20Экология
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