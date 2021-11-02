Меркель сообщила, кто несет ответственность за изменение климата

По ее словам, Парижское соглашение может быть реализовано, однако для этого необходимо скорректировать имеющиеся цели в сторону роста и обеспечить технически единообразные меры на международном уровне.

«Мы должны - и я также говорю: мы можем — выполнить Парижское соглашение; и не только в течение этого столетия, но, как мы, члены "Большой двадцатки", сказали, в середине этого 21-го века», — сказала канцлер на саммите в рамках 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго», — сообщила канцлер.

Среди важных международных целей в области защиты климата Меркель назвала охрану лесов, выход южной Африки из угольной энергетики.

Как сообщалось ранее, лидеры стран G20 поставили цель высадить на Земле один триллион деревьев. Эту задачу главы государств прописали в декларации по итогам саммита в Риме.

