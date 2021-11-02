Меркель сообщила, кто несет ответственность за изменение климата
Страны с развитой промышленностью, прежде всего, ответственны за изменение климата, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
По ее словам, Парижское соглашение может быть реализовано, однако для этого необходимо скорректировать имеющиеся цели в сторону роста и обеспечить технически единообразные меры на международном уровне.
«Мы должны - и я также говорю: мы можем — выполнить Парижское соглашение; и не только в течение этого столетия, но, как мы, члены "Большой двадцатки", сказали, в середине этого 21-го века», — сказала канцлер на саммите в рамках 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго», — сообщила канцлер.
Среди важных международных целей в области защиты климата Меркель назвала охрану лесов, выход южной Африки из угольной энергетики.
Как сообщалось ранее, лидеры стран G20 поставили цель высадить на Земле один триллион деревьев. Эту задачу главы государств прописали в декларации по итогам саммита в Риме.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 402 / сут.
Умерли
240 тыс.+1 155 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+23 187 / сут.
- Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе
- В ВОЗ рассказали, когда нужно ревакцинироваться при низком иммунитете
- Меркель сообщила, кто несет ответственность за изменение климата
- Спецпредставитель Байдена прокомментировал ситуацию в космосе
- Названа концепция новогоднего оформления Санкт-Петербурга
- Мать Прохора Шаляпина стала фигуранткой уголовного дела
- Криптовалюта для «Игры в кальмара» упала в цене до нуля после рекордного показателя
- Премьер Чехии сообщил, что грозит Европе без российского газа
- Байден извинился за выход США из Парижского соглашения
- Вирусолог рассказал об опасном симптоме коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru