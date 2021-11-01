Премьер Хорватии огорчился из-за отсутствия лидеров КНР и РФ на климатическом саммите
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что сожалеет об отсутствии глав Китая и России на 26-м саммите об изменении климата в Глазго.
«Жаль, что эти государства не присутствуют/ Однако у них имеется своя политика отправления на международные конференции в период пандемии», - передает слова премьера ТАСС.
Саммит COP26 начался в Глазго 31 октября, он закончится 12 ноября. На нем работают делегации почти 200 государств мирового сообщества, на него также приехали 120 лидеров стран.
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