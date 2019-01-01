Меркель снова стало плохо во время официальной встречи

Тем не менее, пресс-секретарь канцлера ФРГ сообщила, что со здоровьем Меркель всё в порядке, пишет Ura.ru. Все запланированные мероприятия с участием канцлера остаются в силе, отмечает RT.

Ранее Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда она объяснила сильную дрожь обезвоживанием во время жаркой погоды в Германии.

