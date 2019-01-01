В мире

Меркель снова стало плохо во время официальной встречи

27 июня11:17

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь почувствовала недомогание. Как сообщает Reuetrs, во время встречи с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером Меркель начала дрожать. Она пыталась унять дрожь руками. Меркель предложили стакан воды, однако она от него отказалась.

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Тем не менее, пресс-секретарь канцлера ФРГ сообщила, что со здоровьем Меркель всё в порядке, пишет Ura.ru. Все запланированные мероприятия с участием канцлера остаются в силе, отмечает RT.

Ранее Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда она объяснила сильную дрожь обезвоживанием во время жаркой погоды в Германии.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Ангела МеркельЗдоровье