Меркель снова стало плохо во время официальной встречи
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь почувствовала недомогание. Как сообщает Reuetrs, во время встречи с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером Меркель начала дрожать. Она пыталась унять дрожь руками. Меркель предложили стакан воды, однако она от него отказалась.
Тем не менее, пресс-секретарь канцлера ФРГ сообщила, что со здоровьем Меркель всё в порядке, пишет Ura.ru. Все запланированные мероприятия с участием канцлера остаются в силе, отмечает RT.
Ранее Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда она объяснила сильную дрожь обезвоживанием во время жаркой погоды в Германии.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Депутат: Государство относится к студентам как к водке
- РПЦ планирует сделать из Сергиева Посада «православный Ватикан»
- Погибший при крушении Ан-24 пилот спас своего коллегу
- Настоящий мужчина и офицер. В Чечне рассказали о вкладе и достижениях Евкурова
- СМИ: Евкуров станет заместителем Шойгу