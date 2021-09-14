Меркель предложила расширить ЕС в сторону Балкан

«Все страны-члены Евросоюза должны иметь в виду, что существует большой геостратегический интерес в том, чтобы все эти страны [Западных Балкан] были приняты в ЕС», — отметила канцлер.

Она рассматривает шесть государств региона — Албанию, Боснию и Герцеговину, Сербию, Северную Македонию, Черногорию и самопровозглашенное Косово, которым «предстоит пройти долгий путь для того, чтобы стать членами Европейского союза».

Тем временем, Еврокомиссия в своём Twitter заявила, что Хорватия, может стать двадцатым членом еврозоны.

