Меркель подтвердила, что больше не будет заниматься политикой

«Я уже говорила, что вначале немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову», — сказала она. Меркель отметила, что попеременно будет «читать и спать». «А сейчас я посмотрю, что бы мне хотелось делать. Это станет ясно только через пару месяцев», — отметила и.о. канцлера.

Как ожидается, преемник Меркель на посту канцлера будет избран в начале декабря.

Ранее Меркель рассказал о своих чувствах в момент отставки. Она призналась, что в момент получения уведомления об отставке из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера почувствовала облегчение и благодарность.

