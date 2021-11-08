Меркель подтвердила, что больше не будет заниматься политикой
И.о. канцлера Германии Ангела Меркель подтвердила, что после ухода со своего поста больше не будет заниматься политикой, передает Deutsche Welle.
«Я уже говорила, что вначале немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову», — сказала она. Меркель отметила, что попеременно будет «читать и спать». «А сейчас я посмотрю, что бы мне хотелось делать. Это станет ясно только через пару месяцев», — отметила и.о. канцлера.
Как ожидается, преемник Меркель на посту канцлера будет избран в начале декабря.
Ранее Меркель рассказал о своих чувствах в момент отставки. Она призналась, что в момент получения уведомления об отставке из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера почувствовала облегчение и благодарность.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,8 млн+39 165 / сут.
Умерли
247 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+26 806 / сут.
- Член съемочной группы фильма «Ржавчина» попал в больницу
- Меркель подтвердила, что больше не будет заниматься политикой
- Девушка Саакашвили обратилась к грузинским властям
- Привитым жителям Подмосковья не будут блокировать транспортные соцкарты
- В Свердловской области девочка сбежала из-за голода из приемной семьи
- Появилось видео массовой драки в Домодедово
- Политолог высказался о голодовке Саакашвили
- В одном из кафе в Казахстане прогремел взрыв
- Уилл Смит компенсировал доходы актеров «яблоками»
- СМИ: якутского шамана перепутали с бурятским в Екатеринбурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru