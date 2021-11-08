Меркель подтвердила, что больше не будет заниматься политикой

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель подтвердила, что после ухода со своего поста больше не будет заниматься политикой, передает Deutsche Welle.

«Облегчение»: Меркель поделилась своими чувствами в момент отставки

«Я уже говорила, что вначале немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову», — сказала она. Меркель отметила, что попеременно будет «читать и спать». «А сейчас я посмотрю, что бы мне хотелось делать. Это станет ясно только через пару месяцев», — отметила и.о. канцлера.

Как ожидается, преемник Меркель на посту канцлера будет избран в начале декабря.

Ранее Меркель рассказал о своих чувствах в момент отставки. Она призналась, что в момент получения уведомления об отставке из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера почувствовала облегчение и благодарность.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГерманияАнгела Меркель
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