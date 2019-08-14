Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель возложила вину за прекращение действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на Россию, сообщает ТАСС. Кроме того, она заявила, что ФРГ намерена настаивать совместно с НАТО на дальнейшем ограничении вооружений.

«Я крайне сожалею о том, что Россия доказуемо нарушила Договор РСМД и таким образом дала повод для окончания этого договора», — цитирует немецкого канцлера RT.

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Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекратил действие по инициативе США 2 августа. Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале 2019-го, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, ответила зеркально.


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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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