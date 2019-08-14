Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель возложила вину за прекращение действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на Россию, сообщает ТАСС. Кроме того, она заявила, что ФРГ намерена настаивать совместно с НАТО на дальнейшем ограничении вооружений.

«Я крайне сожалею о том, что Россия доказуемо нарушила Договор РСМД и таким образом дала повод для окончания этого договора», — цитирует немецкого канцлера RT.