Сверка часов. В Германии подвели итоги переговоров Путина и Меркель

«Сверкой часов» назвал переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина в Москве 11 января немецкий политолог Александр Рар. В эфире НСН он также указал на сближение позиций Европы и России по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.

«Идет процесс осторожной нормализации российско-немецких отношений, сверка часов. Это хорошо, потому что через Германию у России произойдет нормализация отношений с Европой в целом. Это происходит благодаря пониманию, что нужно совместно действовать в очень опасном регионе – на Ближнем Востоке. Также приходит понимание, особенно в Германии, что полагаться на США уже нельзя. Они вышли из атомной сделки с Ираном, они делают, что хотят и не советуются с европейцами, используя их как пушечное мясо. Трамп говорит расширять НАТО, идти на Ближний Восток, защищать американские интересы! Конфликты, которые локализованы там, будут отражаться на жизни в Европе, в России: возможные потоки миграции, борьба с терроризмом и экстремизмом. И почти не коснутся США. Европа во главе с Германией понимает, что эти конфликты без России не решить», - заявил политолог.

Ранее Александр Рар в интервью НСН высказал предположение, что антитеррористический альянс с участием России и США на Ближнем Востоке можно восстановить, если Путин и Трамп будут общаться чаще.

