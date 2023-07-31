Мэр Тбилиси осудил протест в связи с прибытием лайнера с российскими туристами
Мэр Тбилиси Каха Каладзе осудил вспыхнувшие протесты в стране из-за прибытия лайнера с российскими туристами.
«Двери Грузии открыты для туристов. Ими могут быть русские, европейцы, американцы, кто угодно. Я не вижу в этом проблемы. Пусть тратят деньги. Эти деньги ведь поступают в экономику Грузии. Данный протест оппозиции опять-таки направлен против Грузии», - отметил глава Тбилиси.
Министр экономики Грузии Леван Давиташвили также призвал оппозицию воздержаться от «безответственных действий и деструктивной политики», а президент Грузии Саломе Зурабишвили, напротив, поддержала протестующих и назвала заход судна «российской провокацией».
Ранее сегодня около 10 участников акции протеста из оппозиционных грузинских партий были задержаны полицейскими в батумском порту, куда зашел круизный лайнер Astoria Grande. На его борту находятся граждане России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru