Мэр Тбилиси осудил протест в связи с прибытием лайнера с российскими туристами

«Двери Грузии открыты для туристов. Ими могут быть русские, европейцы, американцы, кто угодно. Я не вижу в этом проблемы. Пусть тратят деньги. Эти деньги ведь поступают в экономику Грузии. Данный протест оппозиции опять-таки направлен против Грузии», - отметил глава Тбилиси.



Министр экономики Грузии Леван Давиташвили также призвал оппозицию воздержаться от «безответственных действий и деструктивной политики», а президент Грузии Саломе Зурабишвили, напротив, поддержала протестующих и назвала заход судна «российской провокацией».

Ранее сегодня около 10 участников акции протеста из оппозиционных грузинских партий были задержаны полицейскими в батумском порту, куда зашел круизный лайнер Astoria Grande. На его борту находятся граждане России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

