Мэр Нью-Йорка заявил о разрушении города мигрантами

По его словам, в Нью-Йорк каждый месяц прибывают тысячи переселенцев из стран Латинской Америки, а администрация Джо Байдена не оказывает им никакой поддержки. Мэр также раскритиковал Белый дом за то, что тот не выделил городским властям финансовую помощь из-за массового наплыва мигрантов.

Досталось от Адамса и губернатору Техаса Грегу Эбботу, которого он назвал сумасшедшим за инициативу о переправке на автобусах с границы США и Мексики мигрантов в либеральные города страны.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о «массированном вторжении» на южной границе США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

