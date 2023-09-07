Мэр Нью-Йорка заявил о разрушении города мигрантами
Миграционный кризис, с которым столкнулись США, грозит разрушить Нью-Йорк. Об этом заявил мэр города Эрик Адамс, выступая на пресс-конференции в ратуше, сообщает «Российская газета».
По его словам, в Нью-Йорк каждый месяц прибывают тысячи переселенцев из стран Латинской Америки, а администрация Джо Байдена не оказывает им никакой поддержки. Мэр также раскритиковал Белый дом за то, что тот не выделил городским властям финансовую помощь из-за массового наплыва мигрантов.
Досталось от Адамса и губернатору Техаса Грегу Эбботу, которого он назвал сумасшедшим за инициативу о переправке на автобусах с границы США и Мексики мигрантов в либеральные города страны.
Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о «массированном вторжении» на южной границе США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru