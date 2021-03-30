Мэр Ниццы сделал предзаказ на российскую вакцину «Спутник V»

Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози в эфире телеканала BFMTV заявил, что расчитывает на одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), сообщает РИА Новости.

По его словам, он сделал предварительный заказ на препарат, однако, несмотря на то, что вакцина из России уже используется во многих странах мира, следует дождаться разрешения Высшего органа здравоохранения.

«Вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson - это европейские заказы. Поскольку нет никаких заказов по «Спутник V» на европейском уровне, то мы можем сделать заказ. Но я не имею права этим управлять», - добавил Эстрози.

Ранее премьер Тюрингии Бодо Рамелов раскритиковал идеологические предрассудки в отношении российского препарата, сообщает RT. Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер, в свою очередь, призвал «как можно скорее» принять решение об одобрении «Спутник V».

