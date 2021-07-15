Мэр Майами призвал нанести удар по Кубе

Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес в эфире Fox News призвал американские власти нанести удар по Кубе.

Во время протестов на Кубе погиб один человек

По его словам, это необходимо для свержения правительства страны. Глава города выразил уверенность в том, что Вашингтон должен изучить этот способ давления на Гавану.

Позже Суарес заявил, что ожидал звонка от президента США Джо Байдена, чтобы обсудить с ним бомбардировку Кубы.

В Госдуме обвинили США в провокации цветной революции на Кубе. Провокации США в попытке развязать цветную революцию длятся уже почти 60 лет, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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