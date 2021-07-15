Мэр Майами призвал нанести удар по Кубе

По его словам, это необходимо для свержения правительства страны. Глава города выразил уверенность в том, что Вашингтон должен изучить этот способ давления на Гавану.

Позже Суарес заявил, что ожидал звонка от президента США Джо Байдена, чтобы обсудить с ним бомбардировку Кубы.

В Госдуме обвинили США в провокации цветной революции на Кубе. Провокации США в попытке развязать цветную революцию длятся уже почти 60 лет, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

