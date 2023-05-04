Мэр Кишинева сообщил об обысках в здании администрации
Обыски проходят в четверг в здании мэрии Кишинева. Об этом сообщил мэр молдавской столицы Ион Чебан.
«Моих коллег преследуют и притесняют. Люди в масках пришли сегодня к главе Управления здравоохранения Борису Гылкэ и к другим сотрудникам», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По словам Чебана, обысками Правящая партия действия и солидарности (ПДС) пытается сорвать крупный форум в Кишиневе, на который приглашены представители более чем 20 стран.
Молдавский Национальный центр по борьбе с коррупцией подтвердил, что в мэрии проводят следственные мероприятия, пообещав предоставить детали позже.
Ранее Ион Чебан сообщал о нарастающем конфликте с проевропейским правительством Молдавии и обвинял власти страны в саботировании его работы по развитию Кишинева.
Между тем бывший президент республики Игорь Додон заявил, что молдавские власти проводят антироссийскую политику, при этом жители страны не поддерживают разрушение отношений с Москвой и выход из СНГ, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru