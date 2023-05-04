Мэр Кишинева сообщил об обысках в здании администрации

По словам Чебана, обысками Правящая партия действия и солидарности (ПДС) пытается сорвать крупный форум в Кишиневе, на который приглашены представители более чем 20 стран.

Молдавский Национальный центр по борьбе с коррупцией подтвердил, что в мэрии проводят следственные мероприятия, пообещав предоставить детали позже.

Ранее Ион Чебан сообщал о нарастающем конфликте с проевропейским правительством Молдавии и обвинял власти страны в саботировании его работы по развитию Кишинева.

Между тем бывший президент республики Игорь Додон заявил, что молдавские власти проводят антироссийскую политику, при этом жители страны не поддерживают разрушение отношений с Москвой и выход из СНГ, пишет РИА ФАН.

