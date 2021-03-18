Мэр Киева объявил об ужесточении ограничений по коронавирусу
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за резкого роста случаев COVID-19 в украинской столице на три недели будет вводится жёсткий карантин, сообщает РИА Новости.
По его словам, с 20 марта в Киеве будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, кинотеатров и ресторанов, проведение массовых, культурных и развлекательных мероприятий, спортивные соревнования будут проходить без зрителей.
Также Кличко рассказал о запрете на религиозные богослужения, если не обеспечена площадь не менее 10 квадратных метров на одного человека.
Исключение составили детские сады, продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии. Заведениям общепита разрешается работать только на вынос, а салонам красоты, спортзалам и фитнес-центрам - по предварительной записи.
Ранее мэр Киева выпустил книгу с собственными афоризмами, сообщает Ura.ru. Многие пользователи соцсетей похвалили Кличко за умение посмеяться над собой.
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