«Залужный, Кличко или Порошенко»: На Украине готовятся к отставке Зеленского

«Чтобы отправить Зеленского в отставку, должны пройти выборы. А выборы будут проходить тогда, когда прекратятся военные действия. Именно поэтому Зеленский так держится за конфликт. Кто может заменить Зеленского? Смотрины проходят все время – это и Залужный, и руководитель разведки Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Кличко, Разумков. По ним всегда всплывают скандалы в последнее время, чтобы дискредитировать», - рассказал он.

При этом Царев призвал не сбрасывать со счетов Порошенко и Тимошенко. По его словам, новый президент сможет восстановить отношения с Москвой, так как «свалит» все на Зеленского.

«Порошенко на должность президента не надеется, он хотел бы попасть на должность премьера. Но Порошенко и Тимошенко сбрасывать со счетов не стоит. Новый человек сможет перелистнуть страницу, повесить все на Зеленского и начать историю с чистого листа. Зеленский не может сейчас пойти на переговоры, потому что его спросят тогда, а зачем это все было нужно. Он спровоцировал эту ситуацию, а у него нет ответов на этот вопрос, зачем. Следующий руководитель может все свалить на Зеленского», - добавил он.

С ним согласился экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, который отметил, что у Зеленского нет шансов сохранить президентское кресло после завершения конфликта.

«Я от Трампа подобных заявлений не слышал. С другой стороны, Трамп обещал завершить конфликт, а для Зеленского это подобно смерти. Зеленский не сможет выиграть выборы, если конфликт с Россией прекратится. Народ очень озлоблен на его действия и проголосует за любого, лишь бы не за Зеленского. Это будет тот же феномен, который был в 2019 году, когда голосовали не за Зеленского, а против Порошенко. Кто придет – вопрос риторический, так как непонятно, сохранится ли Украина как государство», - подытожил собеседник НСН.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что единственной легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Рады. По его мнению, для легитимного выбора президента следует отменить закон о военном положении, поскольку его действие не пролонгирует результаты предыдущих выборов, передает «Радиоточка НСН».

