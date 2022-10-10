Мэр финского Турку потребовала убрать консульство России из города
Мэр финского Турку Минна Арве попросила МИД страны закрыть консульство России в этом городе. Об этом градоначальница сообщила в соцсетях.
«Турку не нужно присутствие российского государства в городе. МИД может начать обсуждение закрытия консульства в Турку", — написала Арве.
Позже мэр пояснила, что на фоне спецоперации РФ на Украине жители Турку не проявляют интерес к получению турвиз в Россию, а помощь находящимся в Финляндии россиянам может оказывать посольство в Хельсинки.
Ранее Финляндия закрыла границу для туристов из России, напоминает «Свободная пресса». Кроме того, в Хельсинки заявили о намерении построить заграждение на российско-финской границе, планируется, что длина физического барьера составит не менее 260 километров, пишет Ura.ru.
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