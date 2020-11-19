Мемуары Обамы установили рекорд продаж
Книга мемуаров бывшего президента США Барака Обамы «Земля обетованная» установила рекорд в первый день продаж. Как сообщил телеканал CNN, она может стать самой продаваемой книги года.
Издание Penguin Random House сообщило, что первая часть мемуаров Обамы во вторник в США и Канаде была продана в количестве 887 тысяч экземпляров.
Это самый большой объем продаж в первый день для любой книги, когда-либо изданной компанией, заявили в издательстве.
В новых мемуарах Барак Обама рассказывает о своих неудачах и победах в политике, а также делится воспоминаниями о детстве и своем становлении как политика.
Ранее бывший американский лидер Барак Обама рассказал о главных неудачах своего президентства, сообщает news.ru. По его словам, в области внешней политики ему до сих пор «причиняет страдания» трагедия в Сирии.
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