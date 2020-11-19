Мемуары Обамы установили рекорд продаж

Это самый большой объем продаж в первый день для любой книги, когда-либо изданной компанией, заявили в издательстве.

В новых мемуарах Барак Обама рассказывает о своих неудачах и победах в политике, а также делится воспоминаниями о детстве и своем становлении как политика.

Ранее бывший американский лидер Барак Обама рассказал о главных неудачах своего президентства, сообщает news.ru. По его словам, в области внешней политики ему до сих пор «причиняет страдания» трагедия в Сирии.

