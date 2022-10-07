«Мемориал» оказался среди лауреатов Нобелевской премии мира

Нобелевская премия мира нынешнего года присуждена адвокату и активисту, председателю белорусского правозащитного центра «Весна» Алесю Беляцкому, российскому правозащитному центру «Мемориал» (признан в РФ НКО-иноагентом), ликвидированному по решению суда, а также украинскому Центру гражданских свобод.

Об этом объявил Норвежский нобелевский комитет. Как говорится в пояснительной части, три лауреата доказали значимость гражданского общества, которое они представляют в своих государствах.

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Согласно формулировке комитета, они «продвигали право критиковать власти и защищать фундаментальные права граждан». Лауреаты приложили выдающиеся усилия в документировании военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью, отмечается в мотивировочной части.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года стали российский журналист Дмитрий Муратов и филиппинско-американская журналистка, писательница Мария Ангелита Ресса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПравозащитникМемориалНобелевская Премия Мира
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