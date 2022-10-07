«Мемориал» оказался среди лауреатов Нобелевской премии мира

Нобелевская премия мира нынешнего года присуждена адвокату и активисту, председателю белорусского правозащитного центра «Весна» Алесю Беляцкому, российскому правозащитному центру «Мемориал» (признан в РФ НКО-иноагентом), ликвидированному по решению суда, а также украинскому Центру гражданских свобод.

Об этом объявил Норвежский нобелевский комитет. Как говорится в пояснительной части, три лауреата доказали значимость гражданского общества, которое они представляют в своих государствах.