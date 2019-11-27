Меланью Трамп освистали на публичном мероприятии
Жена президента США Меланья Трамп подверглась освистанию на публичном мероприятии в Балтиморе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Кейт Беннетт.
Свист и крики неодобрения раздались в помещении сразу после появления первой леди на сцене и не прекращались на протяжении всего ее выступления. Только мало количество присутствующих поддержало Меланью Трамп. По данным Беннетт, это первое публичное мероприятие первой леди США, где она была принята так негативно.
Выступление Трамп было проведено в связи с молодежной инициативой "Будь лучшим", инициатором которой является сама первая леди. Комплекс мероприятий посвящен здоровому образу жизни и отсутствию наркозависимости.
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