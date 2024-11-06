Младший сын Трампа впервые проголосовал на президентских выборах

Младший сын экс-президента США, кандидата на главный государственный пост от Республиканской партии Дональда Трампа Бэррон первый раз проголосовал на президентских выборах. Об этом сообщила жена бывшего американского лидера Мелания Трамп.

В марте Бэррону Трампу исполнилось 18 лет.

«Проголосовал в первый раз — за своего отца!» — написала Мелания Трамп в соцсети X.

Супруга политика также опубликовала фото с сыном с избирательного участка.

Ранее в США завершилось голосование на выборах президента, членов сената и палаты представителей, губернаторов ряда штатов и территорий. По данным СМИ, половину мест в сенате получила Республиканская партия, пишет 360.ru.

