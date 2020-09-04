Мексика планирует испытания российской вакцины от коронавируса в октябре

Мексика может начать клинические испытания российской вакцины от коронавируса через месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Мексики.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард отметил, что испытания начнутся после того, как Россия передаст информацию о первых двух этапах тестирования вакцины. Предположительно, исследование начнется в октябре.

Ранее сообщалось, что Россия направит Мексике около 2 тыс. доз вакцины для проведения 3-го этапа клинических исследований.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, выпускаемую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник –V».



