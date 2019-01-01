Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений между Британией и РФ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила президенту РФ Владимиру Путину о невозможности нормализации отношений между странами в текущей обстановке. Об этом сообщает Press Association со ссылкой на представителя британского премьера.

«Нормализация наших двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия», — приводил издание слова представителя Мэй.

По его словам, глава британского кабмина ясно дала понять, что у Соединённого Королевства есть доказательства того, что Москва причастна к инциденту с отравлением в Солсбери.