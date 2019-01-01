Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений между Британией и РФ
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила президенту РФ Владимиру Путину о невозможности нормализации отношений между странами в текущей обстановке. Об этом сообщает Press Association со ссылкой на представителя британского премьера.
«Нормализация наших двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия», — приводил издание слова представителя Мэй.
По его словам, глава британского кабмина ясно дала понять, что у Соединённого Королевства есть доказательства того, что Москва причастна к инциденту с отравлением в Солсбери.
Напомним, встреча Владимира Путина и Терезы Мэй проходит на полях саммита G20. Как отмечает РИА ФАН, переговоры с президентом России могут стать последними для британского премьера на этом посту. Политик покинет своё кресло менее чем через месяц.
Отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Они были найдены без сознания на скамье. По версии британской полиции, они подверглись отравлению нервно-паралитическим боевым веществом класса «Новичок». Лондон обвинил в инциденте Москву, однако никаких доказательств причастности России к отравлению за год с лишним найдено не было.
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