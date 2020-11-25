Меган Маркл потеряла второго ребенка
Жена британского принца Гарри актриса Меган Маркл в июле потеряла второго ребенка, передает РИА Новости.
По ее словам, утром она почувствовала резкую боль и упала на пол, когда меняла подгузник своему первому ребенку.
Первенец у королевской четы появился 6 мая 2019 года.
Напомним, ранее принц Гарри и его жена отказались от королевских привилегий. По некоторым данным, Маркл не сумела ужиться с другими членами семьи, в первую очередь — с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон.
Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в беседе с НСН пояснила, что отказ от обязанностей является беспрецедентным случаем трансформации монаршей семьи.
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