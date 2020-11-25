Меган Маркл потеряла второго ребенка

Жена британского принца Гарри актриса Меган Маркл в июле потеряла второго ребенка, передает РИА Новости.

По ее словам, утром она почувствовала резкую боль и упала на пол, когда меняла подгузник своему первому ребенку.

Первенец у королевской четы появился 6 мая 2019 года.

Напомним, ранее принц Гарри и его жена отказались от королевских привилегий. По некоторым данным, Маркл не сумела ужиться с другими членами семьи, в первую очередь — с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в беседе с НСН пояснила, что отказ от обязанностей является беспрецедентным случаем трансформации монаршей семьи.

