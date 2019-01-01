Медведев выдвинул условия для сохранения украинского транзита газа
Продление договорённостей о транзите российского газа через Украину возможно только при отказе от судебных споров, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини, сообщает RT.
По словам российского премьера, вопрос о продлении транзита газа через Украину должен основываться на прагматизме, оно должны быть взаимовыгодным и с приемлемыми тарифами, передаёт РИА ФАН.
Ранее российские и украинские экономисты в эфире НСН рассказали о последствиях для двух стран запрета на поставку нефти Киеву.
Например, Алексей Пушков в своем Twitter посоветовал Украине закупать все у своих западных партнеров, поскольку украинские власти уже давно мечтают разорвать отношения с Россией.
«В Киеве считали, что бесконечно вводимые режимом санкции против России, выпады и провокации останутся без ответа, будут игрой в одни ворота. Крупный просчёт. Теперь Украине волею ее властей предстоит вкусить плоды линии Порошенко. И резерв санкций со стороны России не исчерпан», - написал Пушков.
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