В мире

Медведев выдвинул условия для сохранения украинского транзита газа

5 июня16:45

Продление договорённостей о транзите российского газа через Украину возможно только при отказе от судебных споров, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини, сообщает RT.

По словам российского премьера, вопрос о продлении транзита газа через Украину должен основываться на прагматизме, оно должны быть взаимовыгодным и с приемлемыми тарифами, передаёт РИА ФАН.

От «молекул свободы» газ дешевле не станет

Ранее российские и украинские экономисты в эфире НСН рассказали о последствиях для двух стран запрета на поставку нефти Киеву.

Например, Алексей Пушков в своем Twitter посоветовал Украине закупать все у своих западных партнеров, поскольку украинские власти уже давно мечтают разорвать отношения с Россией.

«В Киеве считали, что бесконечно вводимые режимом санкции против России, выпады и провокации останутся без ответа, будут игрой в одни ворота. Крупный просчёт. Теперь Украине волею ее властей предстоит вкусить плоды линии Порошенко. И резерв санкций со стороны России не исчерпан», - написал Пушков.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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