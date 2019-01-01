Медведев выдвинул условия для сохранения украинского транзита газа

Продление договорённостей о транзите российского газа через Украину возможно только при отказе от судебных споров, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини, сообщает RT.

По словам российского премьера, вопрос о продлении транзита газа через Украину должен основываться на прагматизме, оно должны быть взаимовыгодным и с приемлемыми тарифами, передаёт РИА ФАН.