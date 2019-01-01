От «молекул свободы» газ дешевле не станет

«Моё мнение, что это лишь способ продвижения коммерческих интересов политическими методами. Как под видом демократии американцы вмешиваются в дела других стран, разрушая их, так и со своим “газом свободы” они пытаются получить экономическую выгоду, политизируя те же поставки газа России в Европу. Чтобы Европа по более высоким ценам покупала газ американский. Вот в принципе их цель, и другой цели у них нет», — заявил Завальный.

По его мнению, расширение газового рынка за счёт технологии сжиженного природного газа (СПГ) делает рынок более конкурентным и выгодным для всех. Именно поэтому утверждение американцев об исключительности собственного газа не имеет под собой реального смысла. Что касается Европы, которую так хотят охмурить своими заявлениями Штаты, она будет подходить к газовой политике рационально, заверил собеседник НСН.