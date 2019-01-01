От «молекул свободы» газ дешевле не станет
Председатель комитета Госдумы по энергетике заявил НСН, что за словами американцев не стоит ничего, кроме желания продать свой газ Европе.
«Газом свободы» и «молекулами американской свободы» назвали природный газ, добываемый в Штатах, сразу два чиновника министерства энергетики США. Представители ведомства выступали на конференции по чистой энергии в Ванкувере, рассказывая о росте экспортных поставок сжиженного природного газа из терминала Freeport в Техасе. Их заявления приведены на сайте министерства.
Политизированный коммерческий мотив усмотрел в заявлении чиновников председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. В эфире НСН он разъяснил, что таким образом американцы пытаются навязать европейцам собственную продукцию.
«Моё мнение, что это лишь способ продвижения коммерческих интересов политическими методами. Как под видом демократии американцы вмешиваются в дела других стран, разрушая их, так и со своим “газом свободы” они пытаются получить экономическую выгоду, политизируя те же поставки газа России в Европу. Чтобы Европа по более высоким ценам покупала газ американский. Вот в принципе их цель, и другой цели у них нет», — заявил Завальный.
По его мнению, расширение газового рынка за счёт технологии сжиженного природного газа (СПГ) делает рынок более конкурентным и выгодным для всех. Именно поэтому утверждение американцев об исключительности собственного газа не имеет под собой реального смысла. Что касается Европы, которую так хотят охмурить своими заявлениями Штаты, она будет подходить к газовой политике рационально, заверил собеседник НСН.
«Европейцы будут покупать газ там, где он дешевле и где условия более безопасные, надёжные и гибкие. Европейцы постоянно об этом говорят. Они специально развивали свой рынок, принимая первый, второй, третий энергопакет, с целью его либерализации, чтобы дать доступ на него всевозможным поставщикам, чтобы была диверсификация и способов доставки, и маршрутов. Чтобы было как можно больше газа на европейском рынке. Это способствует снижению цены, повышает безопасность, и чем больше поставщиков и маршрутов, тем лучше», — объяснил депутат.
Добавим, по словам заместителя министра энергетики США Марка Менезеса, увеличение экспорта в его стране поможет распространению «свободного газа» по всему миру. Благодаря этому, по его мнению, в мире будет «более чистый воздух». Отметим, помощник министра энергетики по ископаемым видам топлива Стивен Винберг подтвердил тезис коллеги, назвав природные ископаемые «молекулами американской свободы».
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