Медведев связал обвинения против Тимошенко с борьбой Зеленского с конкурентами

При этом он отметил, что Зеленский не учёл «простых уроков истории» и забыл, к чему может привести противостояние с Тимошенко.

«Всякий играющий без крупных козырей против этой дамы должен помнить, что такие партии обычно ведут или к кровавому «майдану», или к позорному бегству обидчика из страны», - заключил Медведев.

Ранее спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк заявила, что Тимошенко предъявили обвинения в подкупе должностного лица, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

