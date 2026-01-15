Медведев связал обвинения против Тимошенко с борьбой Зеленского с конкурентами
Выдвигаемые против экс-председателя правительства Украины Юлии Тимошенко обвинения в коррупции связаны со стремлением украинского лидера Владимира Зеленского «зачистить» политических конкурентов. Как пишет RT, об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
При этом он отметил, что Зеленский не учёл «простых уроков истории» и забыл, к чему может привести противостояние с Тимошенко.
«Всякий играющий без крупных козырей против этой дамы должен помнить, что такие партии обычно ведут или к кровавому «майдану», или к позорному бегству обидчика из страны», - заключил Медведев.
Ранее спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк заявила, что Тимошенко предъявили обвинения в подкупе должностного лица, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Барщевский объяснил, почему в России развивается частный театр
- Медведев связал обвинения против Тимошенко с борьбой Зеленского с конкурентами
- «Не платим 300 тысяч»: Барщевский рассказал об отказе актеров играть в его театре
- Барщевский раскрыл, почему театр «Неформат» отказался от спектаклей по Чехову
- Кремль выразил соболезнования родителям погибших в Новокузнецке младенцев
- Россия направила в Израиль запрос об экстрадиции убийцы Талькова
- Семь тысяч за букет: Цены на цветы вырастут на 20% в 2026 году
- Легкие деньги? Прибыльность цветочного бизнеса в России назвали «иллюзией»
- Экс-замглавы Минтруда России нашли мертвым в Новой Москве
- Пашаев и анекдот: Барщевский призвал ввести пожизненное лишение статуса адвоката
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru