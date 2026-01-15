Медведев связал обвинения против Тимошенко с борьбой Зеленского с конкурентами

Выдвигаемые против экс-председателя правительства Украины Юлии Тимошенко обвинения в коррупции связаны со стремлением украинского лидера Владимира Зеленского «зачистить» политических конкурентов. Как пишет RT, об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Карта мученика: Обыски у Тимошенко обернутся фиаско для Зеленского

При этом он отметил, что Зеленский не учёл «простых уроков истории» и забыл, к чему может привести противостояние с Тимошенко.

«Всякий играющий без крупных козырей против этой дамы должен помнить, что такие партии обычно ведут или к кровавому «майдану», или к позорному бегству обидчика из страны», - заключил Медведев.

Ранее спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк заявила, что Тимошенко предъявили обвинения в подкупе должностного лица, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Юлия Тимошенко // Сайт партии «Батьківщина»
