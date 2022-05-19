Во Франции выявлен первый случай заражения человека оспой обезьян

Минздрав Франции сообщил о выявлении первого случая заражения человека оспой обезьян, передает ТАСС.

Случай был зарегистрирован в парижском регионе Иль-де-Франс. Врачи просят всех, кто может подозревать заражение у себя, изолироваться от окружающих.

Оспа обезьян характеризуется лихорадкой, сыпью на коже и общей интоксикацией организма.