Во Франции выявлен первый случай заражения человека оспой обезьян
19 мая 202222:59
Минздрав Франции сообщил о выявлении первого случая заражения человека оспой обезьян, передает ТАСС.
Случай был зарегистрирован в парижском регионе Иль-де-Франс. Врачи просят всех, кто может подозревать заражение у себя, изолироваться от окружающих.
Оспа обезьян характеризуется лихорадкой, сыпью на коже и общей интоксикацией организма.
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18,3 млн+4 732 / сут.
Умерли
378 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 134 / сут.
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19 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru