Во Франции выявлен первый случай заражения человека оспой обезьян

Минздрав Франции сообщил о выявлении первого случая заражения человека оспой обезьян, передает ТАСС.

Случай был зарегистрирован в парижском регионе Иль-де-Франс. Врачи просят всех, кто может подозревать заражение у себя, изолироваться от окружающих.

Оспа обезьян характеризуется лихорадкой, сыпью на коже и общей интоксикацией организма.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:Франция
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