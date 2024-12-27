Медведев предложил устроить для правительства Южной Кореи «Игру в кальмара»

Для правительства Южной Кореи следует устроить «Игру в кальмара». Об этом в своих соцсетях заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Второй сезон «Игры в кальмара» вышел на Netflix

Комментируя импичмент, который объявили врио президента республики Хан Док Су, он напомнил, что ранее от власти был отстранён и лидер страны Юн Сок Ёль.

«Один импичмент следует за другим! С таким же успехом можно начать «Игру в Кальмара» для правительства. Наш попкорн готов!» — написал политик.

Ранее врио президента Южной Кореи Хан Док Су заявил, что готов подчиниться мнению парламента и уйти с поста не дожидаясь решения Конституционного суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Дмитрий МедведевИмпичментЮжная Корея

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