Медведев предложил устроить для правительства Южной Кореи «Игру в кальмара»

Комментируя импичмент, который объявили врио президента республики Хан Док Су, он напомнил, что ранее от власти был отстранён и лидер страны Юн Сок Ёль.

«Один импичмент следует за другим! С таким же успехом можно начать «Игру в Кальмара» для правительства. Наш попкорн готов!» — написал политик.

Ранее врио президента Южной Кореи Хан Док Су заявил, что готов подчиниться мнению парламента и уйти с поста не дожидаясь решения Конституционного суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

