Медведев предложил устроить для правительства Южной Кореи «Игру в кальмара»
Для правительства Южной Кореи следует устроить «Игру в кальмара». Об этом в своих соцсетях заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Комментируя импичмент, который объявили врио президента республики Хан Док Су, он напомнил, что ранее от власти был отстранён и лидер страны Юн Сок Ёль.
«Один импичмент следует за другим! С таким же успехом можно начать «Игру в Кальмара» для правительства. Наш попкорн готов!» — написал политик.
Ранее врио президента Южной Кореи Хан Док Су заявил, что готов подчиниться мнению парламента и уйти с поста не дожидаясь решения Конституционного суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru