Второй сезон «Игры в кальмара» вышел на Netflix

В него войдут семь новых эпизодов. В центре сюжета – история главного героя первого сезона Сон Ги-хуна, который на этот раз решает покончить с играми на выживание, но для этого ему придется принять участие в новом турнире.

Шоу стало самым просматриваемым за всю историю Netflix.

Ранее стало известно, что Дэвид Финчер снимет англоязычный сериал по мотивам «Игры в кальмара», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

