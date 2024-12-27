Второй сезон «Игры в кальмара» вышел на Netflix

Премьера второго сезона южнокорейского антиутопического триллера «Игра в кальмара» состоялась на стриминговом сервисе Netflix, сообщает «Российская газета».

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В него войдут семь новых эпизодов. В центре сюжета – история главного героя первого сезона Сон Ги-хуна, который на этот раз решает покончить с играми на выживание, но для этого ему придется принять участие в новом турнире.

Шоу стало самым просматриваемым за всю историю Netflix.

Ранее стало известно, что Дэвид Финчер снимет англоязычный сериал по мотивам «Игры в кальмара», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: кадр из фильма «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк
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