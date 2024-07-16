В деле о покушении на Дональда Трампа может возникнуть украинский след. Об этом в обращении к американскому политику заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Трамп неоднократно заявлял о своем стремлении достичь мира для Украины. Однако, по мнению Медведчука, установление мира может привести к «потере власти для режима Зеленского и его американских кураторов из администрации президента Джо Байдена».