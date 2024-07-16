Медведчук в письме Трампу допустил украинский след в покушении на него
В деле о покушении на Дональда Трампа может возникнуть украинский след. Об этом в обращении к американскому политику заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Трамп неоднократно заявлял о своем стремлении достичь мира для Украины. Однако, по мнению Медведчука, установление мира может привести к «потере власти для режима Зеленского и его американских кураторов из администрации президента Джо Байдена».
Во время выступления Дональда Трампа перед его сторонниками в Пенсильвании в субботу раздался выстрел. Политик получил ранение уха, и его быстро окружила и увела со сцены охрана.
Секретная служба США сообщила о ликвидации подозреваемого, который несколько раз открыл огонь в сторону сцены. В результате стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили тяжелые ранения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru