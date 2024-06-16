Медведчук: Мирная инициатива Путина - последний шанс сохранить Украину
Мирная инициатива российского президента Владимира Путина — последний шанс сохранить Украину как государство, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Совета Движения «Другая Украина» Виктора Медведчука.
По его словам, Украина столкнулась с антинародным режимом, правовым нигилизмом и государственной нацистской идеологией. Политик обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тому не выгоден нейтральный статус Украины.
Ранее президента РФ заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru