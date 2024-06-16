По его словам, Украина столкнулась с антинародным режимом, правовым нигилизмом и государственной нацистской идеологией. Политик обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тому не выгоден нейтральный статус Украины.

Ранее президента РФ заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

