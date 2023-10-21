Медцентр в израильской Нагарии перестал пускать журналистов BBC
Медицинский центр в Нагарии приостановил доступ на свою территорию журналистов телерадиокомпании BBC. Об этом пишет Jerusalem Post.
«До дальнейшего уведомления медицинский центр Галилеи приостанавливает доступ Би-би-си для репортажей на его территории», — указали в учреждении.
Ранее штаб-квартиру британского вещателя в Лондоне облили красной краской из-за отказа BBC называть «террористами» членов палестинского движения ХАМАС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже на фоне давления британских властей телерадиокомпания начала называть радикалов «запрещенной террористической организацией».
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- Медцентр в израильской Нагарии перестал пускать журналистов BBC
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru