МЭА: Европа переживёт зиму без особых проблем
Страны Европы вполне смогут пережить предстоящий зимний сезон без серьёзных проблем в энергетической сфере, поскольку сумели запастись достаточным количеством природного газа. Такой благоприятный прогноз дал исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.
Он отметил, что европейские подземные газовые хранилища заполнены на 90%. Исходя из этого, проблемы у государств – членов Евросоюза могут начаться не раньше февраля, либо даже в марте.
Как выразился Бирол, в нынешнем отопительном сезоне Европа в этом плане «отделается несколькими царапинами». Хотя, он подчеркнул, что прогноз останется в силе, если не произойдёт новых политических или технических «сюрпризов».
По данным на 3 октября, ПХГ Европы были заполнены на 89,32% - это значительно больше утверждённых ранее планов. ЕС сумел снизить долю России в импорте голубого топлива до 7,5%. Всего годом ранее российская часть потребления газа составляла 40%.
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