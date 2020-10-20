МЧС России доставит в Африку гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

Борт МЧС России 20 октября доставит гуманитарную помощь в Анголу и Кабо-Верде, сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что помощь африканскому населению отправят по решению российского правительства. Для борьбы с коронавирусом в африканские государства доставят около 22 тонн медицинских изделий, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.

Ранее Россия оказывала гуманитарную помощь другим странам Африки: в сентябре грузы были отправлены в Республики Конго и Зимбабве, а также в Центральноафриканскую Республику. Кроме того, в июле МЧС отправило гуманитарный груз в Киргизию.

